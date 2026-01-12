Mâna dreaptă a guvernatorului BNR, avertisment sumbru: ”Trebuie strânsă cureaua și anul ăsta”

12 ian. 2026, 13:11
Majorarea TVA nu e suficientă

Românii trebuie să strângă cureaua și în acest an! Anunțul vine de la mâna dreaptă a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Eugen Rădulescu susține că singura soluție după balul bugetar este ”scăderea consumului o anumită perioadă de timp și, pe cât posibil, fără mișcări abrupte”.

Specialistul susține că majorarea TVA-ului, a taxelor și a impozitelor a dus la o scădere a deficitului, dar nu suficientă.

Potrivit lui, în momentul în care trăiești pe datorie o lună din douăsprezece, vine un moment în care trebuie să plătești datoria, nu să continui să te împrumuți.

Sursa: Realitatea Financiara

