Cu cât s-au scumpit alimentele de bază. Produsele pentru care românii scot mai mulți bani din buzunar

Coșul alimentar de bază s-a scumpit semnificativ în ultimele trei luni. Zahărul, carnea de porc și de pui conduc topul scumpirilor, potrivit Realitatea PLUS.

Prețurile la alimentele esențiale continuă să crească, iar românii resimt tot mai puternic aceste scumpiri la fiecare cumpărătură. În ultimele luni, produse precum zahărul, carnea și uleiul s-au scumpit constant, iar ofertele promoționale nu mai reușesc să compenseze majorările.

Ce alimente conduc topul scumpirilor alimentelor

Zahărul la preț redus a devenit tot mai greu de găsit, în timp ce carnea de porc și de pui înregistrează creșteri susținute, pe fondul costurilor mai mari de producție și al dezechilibrelor din piață. Și uleiul se află pe un trend ascendent, iar diferențele de preț între comercianți s-au redus, semn că scumpirile sunt generalizate.

Per ansamblu, un coș alimentar de bază este în prezent mai scump cu aproximativ 10% până la 25% față de începutul anului. Specialiștii avertizează că valul de scumpiri ar putea continua, în contextul costurilor ridicate și al incertitudinilor economice, iar acest lucru ar putea duce la scăderea consumului în perioada următoare.