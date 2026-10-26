Botoșani, pe locul al doilea la numărul de pensionari agricultori cu indemnizație socială

Județul Botoșani se numără printre primele trei unități administrativ-teritoriale din România ca număr de pensionari agricultori care încasează indemnizație socială, conform datelor CNPP pentru septembrie 2026.
În septembrie 2026, numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns la 885.745 persoane, cu 652 mai multe față de luna anterioară. Dintre aceștia, 850.009 erau pensionari din sistemul public, iar 35.736 proveneau din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori s-au înregistrat în județele Maramureș (635 lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 lei), Bistrița-Năsăud (594 lei) și Prahova (593 lei).
Cei mai mulți beneficiari din sistemul public se aflau în București (40.537 persoane), urmat de județele Suceava (36.130), Iași (32.430), Dolj (30.271), Maramureș (29.299) și Prahova (28.551).
Pensionarii agricultori
În cazul pensionarilor agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 359 de lei. Valorile cele mai mari au fost înregistrate în sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (516 lei, respectiv 437 lei), județul Ilfov (483 lei) și Hunedoara (471 lei).
Numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (2.772 persoane), urmat de Botoșani (2.240), Olt (2.238) și Suceava (2.035).
CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumită „Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă Guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare. Asta ar însemna, de exemplu, 231 de lei în plus pentru o pensie de 3.000 de lei și 385 de lei pentru una de 5.000 de lei.
Pensionarii au anunțat deja că o astfel de majorare „nu va acoperi nici măcar căldura”, informează stiripesurse.ro.