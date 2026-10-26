Botoșani, pe locul al doilea la numărul de pensionari agricultori cu indemnizație socială

Publicat 26 oct. 2026, 10:14 Sursă Știri Botoșani

Județul Botoșani se numără printre primele trei unități administrativ-teritoriale din România ca număr de pensionari agricultori care încasează indemnizație socială, conform datelor CNPP pentru septembrie 2026.

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