Tahograful devine obligatoriu pentru mii de șoferi
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De la 1 iulie 2026, intră în vigoare reguli noi pentru mii de șoferi și firme de transport din România care efectuează curse internaționale de mărfuri.
Obligația utilizării tahografului, aplicată până acum mai ales camioanelor de peste 3,5 tone, se va extinde și la autoutilitarele cu masa între 2,5 și 3,5 tone, folosite pentru transport internațional sau cabotaj în Uniunea Europeană.
Tahograful este un dispozitiv care înregistrează activitatea șoferului și a vehiculului, inclusiv timpul de conducere, pauzele, perioadele de odihnă, viteza și distanțele parcurse. Noile modele inteligente pot detecta inclusiv trecerile de frontieră și oferă autorităților date importante în timpul controalelor.
Schimbarea face parte din Pachetul Mobilitate al Uniunii Europene și urmărește respectarea normelor privind timpul de lucru și odihnă al șoferilor. Firmele vizate trebuie să își echipeze vehiculele și să își instruiască angajații, deoarece nerespectarea regulilor poate atrage amenzi între 9.000 și 12.000 de lei.
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