Scumpiri pe piața petrolului și scăderi pe burse, după escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Prețurile petrolului au continuat să crească marți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, după declarațiile dure făcute de Donald Trump la adresa Iranului.

Investitorii reacționează la riscurile tot mai mari din zona Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, în contextul în care situația de securitate pare să se deterioreze.

Cotația petrolului Brent din Marea Nordului, reperul global, a urcat spre pragul de 114 dolari pe baril, după o creștere semnificativă înregistrată în ziua precedentă. În același timp, petrolul „light sweet crude” se tranzacționa la puțin sub 105 dolari pe baril, după ce luni închisese în urcare puternică.

Tensiunile au fost amplificate și de informațiile potrivit cărora Emiratele Arabe Unite ar fi fost ținta unor atacuri atribuite Iranului, chiar în prima zi a unei operațiuni americane menite să securizeze traficul naval din zonă.

Piețele reacționează la riscurile de escaladare

Analiștii avertizează că evoluțiile recente ar putea semnala destrămarea armistițiului fragil din regiune, ceea ce ar avea efecte directe asupra piețelor energetice.

„Prețurile petrolului ar putea crește semnificativ dacă conflictul se intensifică, mai ales în cazul unor atacuri asupra infrastructurii petroliere”, a explicat analistul Saul Kavonic.

Pe fondul acestor incertitudini, piețele financiare globale au început să resimtă presiunea, investitorii devenind tot mai precauți în fața riscurilor geopolitice.