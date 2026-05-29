România a informat aliații si Secretarul General al NATO despre drona căzută și explodată la Galați - MAE

Comunicat de presă MAE:

O drona implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în Romania la Galati cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor iar cladirea a fost evacuată.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești.

Acest incident reprezintă o eacaladare gravă și iresponsabilă din partea Federatiei Ruse.

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian.

România a informat Aliații si Secretarul General al NATO asupra circumstantelor și a solicitat masuri pentru accelerarea transferului de capabilitati anti-drona in România.

Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un razboi ilegal cu implicații grave pentru securitatea regionala și siguranta cetatenilor.

Federația Rusa poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile.

România va acționa cu fermitate maxima pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului, a ttransmis MAE.