Realitatea Plus, lider detașat de audiență cu Călin Georgescu în platou. Audiența „Ghiță TV” a scăzut în timpul atacurilor la președintele interzis de Sistem

Realitatea PLUS, singura televiziune de știri unde a intervenit Călin Georgescu, a fost lider de audiență aseară. „Președintele interzis” a venit în platoul emisiunii Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu, și a făcut o analiză amplă a situației în care se află România. Totul s-a întâmplat în timp ce, pe de altă parte, televiziunea lui Sebastian Ghiță difuza o înregistrare în care acesta îl denigra pe Călin Georgescu, iar Digi24 îl avea invitat în studio pe premierul Ilie Bolojan.

Începând cu ora 21:00, Televiziunea Poporului era lider de audiență, cu mult în fața celorlalte televiziuni de știri. În primul sfert, Realitatea PLUS a înregistrat, pe targetul ALL URBAN, 2.5 puncte de rating, în timp ce România TV doar 1.7 puncte de rating cu înregistrarea lui Sebastian Ghiță.

Digi 24 și Antena 3 CNN au înregistrat, în același interval orar, 0.8 puncte de rating. În sferturile următoare, în timpul interviului lui Călin Georgescu, audiența Realitatea PLUS a crescut permanent, în timp ce celelalte posturi de știri scădeau sau stagnau.

Pe același target de telespectatori, Realitatea PLUS a atins 3.2 puncte de rating în primul sfert al orei 22:00, aproape dublu față de România TV, care a înregistrat doar 1.7 puncte. Celelalte televiziuni de știri, precum Digi 24 și Antena 3 CNN, au atins 1 și, respectiv, 0.8 puncte de rating pe același tronson.

Și pe targetul NAȚIONAL, Realitatea PLUS a fost lider de audiență în rândul televiziunilor de știri, începând cu ora 21:00, până la miezul nopții. Totul în timp ce audiența celorlalte televiziuni de știri a scăzut sau a stagnat. În cel de-al treilea sfert de oră al orei 21:00, Televiziunea Poporului a înregistrat, pe targetul NAȚIONAL, 2.9 puncte de rating, iar România TV doar 1.6. Digi 24 și Antena 3 CNN au înregistrat 1.1, respectiv 0.8 puncte de rating.

Realitatea PLUS a înregistrat o audiență uriașă, mai ales pe targetul 18+, adică cel cu drept de vot. Pe acest segment de public, Televiziunea Poporului a înregistrat 3.6 puncte de rating în primul sfert al orei 22:00, aproape cât celelalte televiziuni de știri la un loc. România TV, Digi 24 și Antena 3 CNN au atins doar 2, 1.1 și, respectiv, 0.9 puncte de rating.