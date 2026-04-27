Protest mâine la Botoșani

Mâine, între orele 9.00 - 11.00, Sindicatul IMPACT Botoșani va organiza un miting de protest în Piaţa Revoluţiei din Botoșani. La miting sunt așteptați să participe alături de membri de sindicat și asistenți personali, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Sindicaliștii cer eliminarea în mod abuziv prin decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a asistenților personali de la sporurile pentru condiții de muncă, chiar dacă aceștia îngrijesc persoane încadrate în grad de handicap grav iar șansele de a obține sporuri prin noile reglementări sunt aproape nule.

Prin acest protest dorim să tragem atenția guvernanților că, sunt categorii de salariați în risc mare de sărăcie, că aceștia se descurcă din ce în ce mai greu alături de persoanele vulnerabile pe care le îngrijesc, în plus legislația trebuie să acorde drepturi egale tuturor, nu preferențial pe categorii profesionale” , precizează Camelia Socianu, președinte Sindicatul IMPACT Botoșani.