Actualitate· 1 min citire

Protest mâine la Botoșani

27 apr. 2026, 16:35
Camelia Socianu, sindicatul IMPACT

Articol scris de Realitatea de Botosani

Mâine, între orele 9.00 - 11.00, Sindicatul IMPACT Botoșani va organiza un miting de protest în Piaţa Revoluţiei din Botoșani. La miting sunt așteptați să participe alături de membri de sindicat și asistenți personali, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Sindicaliștii cer eliminarea în mod abuziv prin decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a asistenților personali  de la sporurile pentru condiții de muncă, chiar dacă aceștia îngrijesc persoane încadrate în grad de handicap grav iar șansele de a obține sporuri prin noile reglementări sunt aproape nule.

Prin acest protest dorim să tragem atenția guvernanților că, sunt categorii de salariați în risc mare de sărăcie, că aceștia se descurcă din ce în ce mai greu alături de persoanele vulnerabile pe care le îngrijesc, în plus legislația trebuie să acorde drepturi egale tuturor, nu preferențial pe categorii profesionale”, precizează Camelia Socianu, președinte Sindicatul IMPACT Botoșani.

Citește și:

Mai multe articole despre

acțiuni de protest, sindicatul IMPACT

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe