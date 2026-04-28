Prognoza ANM 27 aprilie - 4 mai. Zonele din România lovite de ploi

Sursă: realitatea.net

ANM a publicat prognoza pentru perioada următoare, până la finalul lunii mai. Estimările indică variații de temperatură de la o săptămână la alta și diferențe regionale în ceea ce privește precipitațiile.

În săptămâna 27 aprilie - 4 mai, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, cu o abatere mai accentuată în est.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice și deficitar în vest, nord și centru, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale.

Prognoza meteo ANM 4 - 11 mai

Pentru intervalul 4 - 11 mai, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul în vestul țării, iar în celelalte regiuni se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și sud-vest, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

În săptămâna 11 - 18 mai, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, în limitele obișnuite în majoritatea regiunilor.

Pentru perioada 18 - 25 mai, mediile valorilor termice se vor menține în jurul celor specifice intervalului, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal la nivel național.