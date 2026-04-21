Polițista din Botoșani rechemată la misiuni în Franța

O polițistă de la Serviciul Rutier Botoșani, Simona Țurcanu, a fost solicitată să participe la o misiune în Franța, în cursul lunii mai. Polițista a mai participat anterior la două misiuni în Franța, confirmând că seriozitatea, implicarea și consecvența nu trec neobservate.

După două experiențe anterioare de succes, colegii francezi au solicitat din nou participarea sa, acest lucru fiind o dovadă clară a încrederii câștigate și a modului exemplar în care și-a îndeplinit atribuțiile.

Adaptarea rapidă, profesionalismul și responsabilitatea au transformat fiecare misiune într-o oportunitate de dezvoltare și consolidare a competențelor.

Exemplul său arată că munca bine făcută este întotdeauna apreciată și că performanța se construiește în timp, prin dedicare și perseverență.

Inspectoratul General al Poliției Române susține constant participarea polițiștilor la misiuni internaționale, contribuind la dezvoltarea profesională și la promovarea valorilor românești peste hotare.