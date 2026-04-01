Mașină răsturnată în Botoșani: două femei, rănite în urma unui accident violent

Două femei au fost rănite, miercuri dimineața, după ce autoturismul în care se aflau a lovit un cap de pod și s-a răsturnat pe DN 28B, în localitatea Frumușica din județul Botoșani.

"La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că mașina era răsturnată pe o parte și nu erau persoane încarcerate", au transmis reprezentanții ISU.

În urma impactului, două femei, în vârstă de 63 și 72 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate de ambulanță si transportate la spital.

În zon în care a avut loc accidentul, circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, anunță Infotrafic.