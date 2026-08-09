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Joe Biden, vești îngrijorătoare despre cancer. Boala s-a extins

Joe Biden

Joe Biden

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 10:51

Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat, după ce cancerul de prostată de care suferă s-a extins la nivelul oaselor și în alte zone ale corpului.

Informația a fost dezvăluită de fiul său, Hunter Biden, într-un interviu pentru BBC. Acesta a vorbit emoționat despre situația tatălui său și despre durerile provocate de boală.

„Este foarte dureros și foarte invalidant din multe puncte de vedere, dar el este încă aici”, a spus Hunter Biden. „Este realmente foarte greu și foarte trist să vezi asta”, a mărturisit fiul fostului președinte.

Joe Biden urmează tratament

Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a anunțat în mai 2025 că suferă de o formă agresivă de cancer de prostată. Ulterior, fostul președinte a urmat tratamente care au inclus radioterapie și terapie hormonală.

Luna trecută, Biden declara că tratamentul decurge „foarte bine”, însă ultimele informații oferite de fiul său indică o evoluție mai dificilă a bolii. Hunter Biden a spus că tatăl său continuă să lupte cu boala, în ciuda durerilor și a efectelor pe care aceasta le are asupra stării sale.

Joe Biden intenționează, de asemenea, să își lanseze memoriile, „Promise Me, America”, pe 17 noiembrie, după alegerile parțiale din Statele Unite.

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