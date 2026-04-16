Iadul păcănelelor și bătălia pentru normalitate la Dorohoi

La Dorohoi, inițiatorul demersurilor pentru închiderea sălilor de noroc, în baza ordinelor lui Bolojan, a fost Virgil Bordei, consilier local și Prim Vicepreședinte AUR Dorohoi. După elaborarea proiectului de hotărâre de consiliu local, de către Virgil Bordei, proiectul a fost pus în dezbatere publică.

Între timp, acesta a primit și avizele pozitive ale comisiilor de specialitate din Primăria Municipiului Dorohoi. Acum se așteaptă votul decisiv al consilierilor. Din sursele noastre, ședința CL Dorohoi va fi pe 20 aprilie. Consilierii locali, indiferent de culoare politică, vor avea două opțiuni. Fie vor aproba proiectul, fie îl vor respinge. În cea de a doua variantă cei ce vor vota împotrivă se vor plasa automat sub suspiciunea de ”blat” cu operatorii caselor e jocuri de noroc, sau cu șefii politici, mai mici sau mai mari care se bănuiește că ar putea fi părtași la mierea cu care se dedulcesc cei ce fac averi din nenorocirea familiilor împătimiților de păcănele.