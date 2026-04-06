Donald Trump refuză invitația României la Summitul B9 de la București. Ce mesaj a transmis președintele american
Donald Trump, Nicușor Dan
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un răspuns oficial invitației adresate de România pentru participarea la Summitul B9, programat pe 13 mai la București.
Într-o scrisoare trimisă autorităților române, liderul de la Casa Albă a mulțumit pentru sprijinul acordat în contextul conflictului cu Iranul, însă a precizat că nu va putea participa la reuniunea din Capitală.
Totodată, Donald Trump a apreciat eforturile României și Poloniei în ceea ce privește creșterea bugetelor pentru apărare, menționând obiectivul de a ajunge la 5% din PIB în anii următori.
În acest context, autoritățile de la București încearcă să asigure o prezență importantă din partea administrației americane, fiind vizată participarea secretarului de stat Marco Rubio.
La summitul din luna mai sunt așteptați mai mulți lideri importanți, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, vor participa lideri din statele baltice și nordice.
Pe agenda diplomatică se află și o posibilă vizită a președintelui Franței, Emmanuel Macron, care ar putea ajunge în România înainte de summit.
Citește și:
- 18:42 - Israel lovește cel mai mare complex petrochimic din Iran. Teheranul respinge condiții-cheie din planul de pace
- 17:39 - Lovitură în dosarul fraților Tate: instanța ridică toate restricțiile impuse, inclusiv controlul judiciar
- 16:50 - Tensiuni după incidentul TurkStream: Serbia respinge acuzațiile lui Orbán privind implicarea Ucrainei
- 16:23 - Moarte suspectă în Târgu Jiu: o asistentă medicală de 31 de ani, găsită fără viață în locuință
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News