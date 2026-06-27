Advertising
Actualitate· 1 min citire
Cum arată noul pașaport al SUA. Documentul conține și imaginea lui Donald Trump
Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, relatează AFP.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:18Un microbuz plin cu români s-a prăbușit 10 metri într-o râpă, în Austria
- 10:58Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
- 10:11 Când va decide Germania dacă introduce sau nu serviciul militar obligatoriu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News