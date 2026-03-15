Cristian Rizea, acuzații la adresa unui controversat om de afaceri din Constanța, după un incident petrecut la Monte Carlo

Cristian Rizea susține că a fost atacat la Monte Carlo de persoane care ar fi acționat la indicațiile controversatului om de afaceri constănțean Nuredin Beinur. Potrivit lui Rizea, acesta ar fi reacționat astfel deoarece ar fi fost deranjat de dezvăluirile făcute de fostul deputat la adresa sa. Beinur nu a negat incidentul, dar a precizat că, de fapt, Rizea i-ar fi jignit fiica.

Cristian Rizea a relatat că doi bărbați, instigați de Nuredin Beinur, l-ar fi stropit cu suc de roșii în timp ce se afla pe terasa unui restaurant din Monte Carlo, împreună cu soția sa. Într-o intervenție la Realitatea Plus, el a afirmat că Beinur ar fi fost deranjat de dezvăluirile sale, care ar arăta că omul de afaceri ar fi, de peste 30 de ani, „protejat al procurorilor” și al unor oficiali cu funcții importante, inclusiv la nivel ministerial. Din acest motiv, spune Rizea, „toate dosarele sale au fost clasate”, deși ar fi fost implicat „atât în trafic de carne vie, cât și de droguri”.

Rizea a lăudat reacția promptă a polițiștilor din Monte Carlo, care i-au ridicat pe cei doi atacatori.

Omul de afaceri acuzat de Rizea a recunoscut incidentul, precizând că cei care ar fi aruncat lichidul asupra fostului deputat sunt nepoții săi și că aceștia ar fi fost duși la poliția din Monte Carlo. Beinur a motivat reacția prin faptul că Rizea i-ar fi jignit fiica. Mai mult, Nuredin Beinur a afirmat că nu se teme de consecințe și că așteaptă ca polițiștii să-l cheme și pe el să dea explicații.