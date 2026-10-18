Crimă șocantă în Botoșani: un bărbat de 38 de ani și-a ucis bunica de 84 de ani

Un bărbat de 38 de ani din județul Botoșani a fost reținut după ce și-ar fi ucis bunica, în vârstă de 84 de ani, în urma unui conflict spontan. Femeia a fost găsită fără viață în locuința sa din comuna George Enescu, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor calificat.
Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, Valeriu Chihaia, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan.
În timpul disputei, bărbatul ar fi agresat-o pe bătrână, lovind-o în zona capului. Femeia a murit în urma agresiunii, fiind găsită ulterior în propria locuință. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Nepotul a fost reținut
Bărbatul a fost reținut de anchetatori și este acuzat de omor calificat. Prim-procurorul Valeriu Chihaia a precizat că suspectul urmează să fie prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care a fost ucisă femeia și pentru stabilirea răspunderii penale a suspectului.