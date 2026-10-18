Crimă șocantă în Botoșani: un bărbat de 38 de ani și-a ucis bunica de 84 de ani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 oct. 2026, 12:29

Un bărbat de 38 de ani din județul Botoșani a fost reținut după ce și-ar fi ucis bunica, în vârstă de 84 de ani, în urma unui conflict spontan. Femeia a fost găsită fără viață în locuința sa din comuna George Enescu, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor calificat.

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