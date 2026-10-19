Cod portocaliu de vânt puternic în județele Botoșani și Iași. Rafalele pot ajunge la 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o avertizare de tip nowcasting de cod portocaliu de vânt puternic pentru localități din județele Botoșani și Iași. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 6:40-10:00, iar rafalele de vânt pot atinge viteze de 70-80 km/h.
Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate sunt intensificările puternice ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 70 și 80 km/h.
În județul Botoșani, avertizarea vizează localitățile Flămânzi și Frumușica.
În județul Iași, sunt vizate localitățile Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești și Balș.
Avertizarea nowcasting de cod portocaliu a fost emisă luni, 19 octombrie 2026, la ora 6:34, și este valabilă până la ora 10:00.
Între timp, mai multe localități din țară se află deja sub o atenționare cod galben de vânt. Vizate de această atenționare sunt Moldova și, local, Dobrogea, avertizarea fiind valabilă începând din 18 octombrie, ora 21:00, și până pe 19 octombrie, ora 21:00. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 70 km/h.
Totodată, o informare meteorologică emisă de meteorologi, duminică, anunța ploi, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini de peste 2.000 de metri, fiind valabilă până pe 20 octombrie, la ora 02:00.