Botoșănenii au încasat peste 33 de mil de lei din ambalaje returnabile. Sucevenii – dublu

Județul Botoșani este codaș inclusiv la încasarera garanțiilor pentru ambalajele returnabile prin sistemul RetuRO. Aceasta denotă fie că botoșănenii nu au acces la puncte de returnare, fie că nu prea utilizează acest sistem, fie că e vorba de consum și putere de cumpărare , până la colectare.

În cursul anului trecut, botoșănenii au returnat ambalaje în valoare de 33.116.770,5 lei. Valoarea totală a garanțiilor aferente ambalajelor returnate prin Sistemul de Garanție-Returnare, la nivel național, a fost de 2,6 miliarde de lei.

Suceava se află pe locul 15 în clasamentul valorii ambalajelor returnate, cu garanții aferente acestora de 60.154.748,5 lei.

Bucureștiul se află pe primul loc, cu 357,3 milioane lei, urmat de Ilfov, cu 122,5 milioane lei, și Constanța, cu 122,1 milioane lei. La polul opus se află Sălaj, cu 23,5 milioane lei, Covasna, cu 24 milioane lei, și Tulcea, cu 24,3 milioane lei.

Diferențele dintre județe sunt influențate de mai mulți factori, de la nivelul consumului și puterea de cumpărare până la infrastructura de colectare, accesul la puncte de returnare și gradul de utilizare a sistemului de către populație.