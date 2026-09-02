Turiștii cazați la hotelul din Saturn cer banii înapoi. Unitatea, închisă de ANSVSA: a fost amendată pentru nereguli cu 3 zile înainte

Turiștii cazați la Hotelul Neko din stațiunea Saturn cer restituirea banilor pentru sejur, după ce aproape 60 de persoane au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară și au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Situația este monitorizată de Ministerul Sănătății și de inspectorii DSP Constanța. Unitatea de cazare a fost închisă de autorități.
Hotelul din Saturn, închis pe loc de ANSVSA. Amendă de 17.000 de lei
UPDATE - Hotelul stațiunea Saturn a fost închis de urgență de autorități, după ce 58 de persoane, între care 11 copii, au acuzat stări de rău, iar șase persoane au fost transportate la spital. ANSVSA a aplicat unității o nouă amendă de 17.000 de lei, după ce inspectorii au constatat că neregulile depistate cu doar trei zile înainte nu fuseseră remediate. La momentul respectiv, unitatea fusese sancționată cu 10.000 de lei și primise un termen pentru remedierea deficiențelor constatate.
„Este inadmisibil ca un operator economic să ignore avertismentele noastre și să pună în pericol sănătatea oamenilor”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.
Acesta a precizat că autoritățile au intervenit prin aplicarea unor măsuri drastice, iar activitatea unității a fost interzisă imediat, prioritatea fiind protejarea consumatorilor.
Măsurile au fost dispuse în urma verificărilor efectuate în noaptea în care autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pe litoral, după apariția suspiciunii de toxiinfecție alimentară la unitatea de cazare și alimentație publică din Saturn.
Pește, carne, mezeluri, brânză și ouă, retrase de la consum
În timpul controlului, inspectorii au identificat mai multe abateri grave de la normele privind siguranța alimentară. Printre probleme s-au numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor, lipsa severă a igienei și deficiențe privind lanțul de frig.
Au fost identificate spații, utilaje și ustensile de bucătărie neigienizate, precum și probleme de întreținere a camerei frigorifice. Inspectorii au constatat și lipsa unui vestiar funcțional pentru personalul blocului alimentar.
Din cauza riscului pentru sănătatea publică, au fost sechestrate și retrase definitiv de la consum 81 de kilograme de produse alimentare neconforme, printre care pește, carne, mezeluri feliate și brânză, precum și 300 de ouă.
Pentru identificarea sursei microbiologice și investigarea focarului, echipele de control au prelevat probe din materiile prime aflate în blocul alimentar. Acestea urmează să fie analizate în laborator.
Turiștii cer banii înapoi. Ce spun oamenii
ȘTIREA INIȚIALĂ - Persoanele afectate sunt nemulțumite de modul în care reprezentanții hotelului gestionează situația și spun că, după două zile în care au avut stări de rău, așteaptă soluții și recuperarea banilor achitați pentru sejur, scrie publicația locală Ziua de Constanța.
Un turist cazat la Hotelul Neko a declarat că a petrecut două zile cu stări de rău și că, în prezent, turiștii așteaptă să vadă ce soluții le vor fi oferite. Acesta a reclamat faptul că responsabilitatea este pasată între cei implicați și că oamenii așteaptă restituirea banilor.
Peste 500 de kilograme de alimente, retrase de la consum
Protecția Consumatorilor a efectuat un control la acest hotel și a dispus retragerea de la consum a peste 500 de kilograme de alimente depozitate în condiții neconforme.
Printre neregulile constatate s-au numărat și probleme privind temperatura din frigiderele unității. Inspectorii au identificat valori de aproape 16 grade Celsius, mult peste nivelul necesar pentru păstrarea corespunzătoare a alimentelor perisabile. În plus, în urma verificărilor, autoritatea a aplicat patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 100.000 de lei.
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dispus, totodată, oprirea temporară a prestării serviciilor hotelului și au propus suspendarea activității unității de cxazare pentru o perioadă de șase luni.
Cine poate primi banii înapoi
Potrivit măsurilor dispuse de Protecția Consumatorilor, turiștii care au fost spitalizați, precum și aparținătorii sau membrii grupurilor din care aceștia făceau parte, trebuie să primească integral banii achitați către hotel.
În cazul celorlalți turiști, solicitarea restituirii banilor rămâne la latitudinea acestora. Ei pot cere returnarea sumelor plătite pentru mâncare sau pot solicita restituirea banilor pentru întregul sejur.
Protecția Consumatorilor a precizat că măsurile au fost dispuse în urma neregulilor constatate în timpul controlului efectuat la Hotelul Neko din stațiunea Saturn.