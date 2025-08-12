VREMEA 12 AUGUST. VREME CĂLDUROASĂ ÎN MAJORITATEA ZONELOR

Astăzi, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sudul Banatului și al Olteniei, precum și în sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei, izolat va fi caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona montană unde va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când izolat vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări ziua în regiunile sudice, iar noaptea doar în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 8 grade.

În București, valorile termice diurne, în scădere față de ziua anterioră, vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 16…19 grade.

