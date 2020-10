Statul paralel controlează sau a controlat o lume a luxului și exceselor de toate felurile, în care se vehicula sume la care românii de rând nici nu îndrăznesc să se gândească. Într-un nou episod al „Spovedaniei” sale, Cristian Rizea a relatat povestea unui Monaco de Mamaia, ridicat de un mogul care a crescut în umbra regimului Ceaușescu, Viorel Păunescu. Un loc unde un apartament de 80 de metri pătrați costa „doar” 350.000 de euro. Și unde o chirie lunară era egală cu 10 salarii minime pe luna! Zeci de politicieni și oameni de afaceri, mulți dintre ei aflați în topul celor mai bogați români, dețin apartamente în complexul imobiliar de lux din Mamaia, denumit Caelia Residence. În urmă cu 14 ani, Radu Mazăre i-a dat unui om de afaceri această bucată de plajă, la pachet cu avizele necesare construirii unui imobil exclusivist. În dezvăluirile sale, fostul parlamentar Cristian Rizea susține că fostul primar al Constanței Radu Mazăre ar fi vândut acest teren, la un preț subevaluat, afaceristului Viorel Păunescu.

Cristian Rizea: Istoria incepe acum cativa ani de zile, cand celebrul Viorel Păunescu – după parerea mea un profitor al statului român si inainte de dec ‘89, pe vremea comunismului și dupa – când a gestionat ca manager, ca nu era proprietatea lui (Hotel Rex – Mamaia, N.R.) A reusit sa si-l treaca in proprietate fraudulos, asa cum a iesit cu multe alte hoteluri: Lido, Intercontinental, așa a făcut si cu acel hotel Rex, o perla a litoralului romanesc pe vremuri, care acum e in paragina si a fost preluat de Adamescu – regretatul Adamescu, cel care a decedat dupa ce a fost arestat.

V. Paunescu a pus ochii pe o plaja de langa Rex si (…) atunci, Mazare cu gasca lui de acolo au batut palma cu Paunescu, i-au cedat acest teren de 5.000 si ceva de mp, la un pret subevaluat, a facut primaria un raport, pentru acest pret subevaluat – exista un dosar la DNA NEINCHIS. Pe care se asteapta preschierea ca Viorel Paunescu sa nu fie deranjat. Pe acest teren, după ce Paunescu i-a vandut lui Adamescu acel Rex hotel cu 15 milioane de euro, a băgat banii in aceasta invest. A facut-o cu o firma de constructii din Brașov, iar acel patron al firmei de constructii, când se duce la supermarket aterizeaza cu elicopterul, l-ati dat si dvs in presa. .

Viorel Paunescu a facut acest ansamblu rezidential, iar eu in 2015 am locuit prima oara acolo, cu chirie, pentru că el inchiria pe vara, mai are cateva proprietati, le-a vandut in mare parte, mai are vreo 10 apartamente, are si Andrei, baiatul lui Viorel Hrebenciuc un apartament, a dat vreo 550.000 de euro. E un apartament cu 3 camere, la un etaj superior – că întâi voiam sa-l iau eu, dar n-aveam bani. Si mi-a zis intre timp ca l-a luat Hrebenciuc pentru baiatul lui

Eu am locuit cu chirie, pe timpul verii chiriile sunt foarte mari, înseamnă 6.000 de euro pentru 3 luni. Nu, 6.000 de euro pe lună, iertati-ma…nu pentru 3 luni! 6 000 – e o nebunie!.

Și am zis, “hai sa vedem acum, că e o locatie foarte buna”. Si are anumite costuri… (Anca Alexandrescu: Nu pot sa nu te intreb, pentru ca si telespectatorii se vor intreba, de ce tocmai acolo in lumea bogatasilor…nu exista alte locatii?) C. Rizea: Pai acolo m-am obisnuit, (era un must ca sa zic asa. Da, ca sa contezi trebuia sa te duci să stai acolo (..) era un fel de Monaco al României pe perioada de vară. Am discutat cu Viorel Paunescu si in 2015 am platit chiria, i-am platit pe 3 luni 18 mii de euro, dar i-am zis nea Viorel – așa ne vorbeam noi: fa-mi o oferta cat să-l cumpar si eu il fac in leasing. Mi-a facut leasing, mi-a considerat chiria ca avans, iar eu aveam o firmă prin care am contractat alcel leasing. (..) Prin firma aceea i-am platit lui Paunescu, in total, 300.000 de euro pentru un apartament cu 2 camere de 90 mp, dar a fost cu tot cu TVA. Si legea spune in Romania ca daca o tranzactie se face intre doua societati platitoare de TVA, se face cu taxare inversa si eu atunci n-am mai platit diferenta, va dati seama? Mi-a convenit si am platit de fapt, 240.000 de euro, de fapt.

Am luat contractul asta de leasing pe 7 ani si vă marturisesc că de anul trecut fiind in situatia in care sunt, nu mai am posibilitatile care le aveam inainte a trebuit sa-l vand. Si bine ca mi-am luat banii pe el. Apropo de influenta ANAFului, că unii au vrut sa ma blocheze, sa le dau lor la un pret mai bun. Un celebru fotbalist – si va spun cine – Ciprian Marica – cu care eu ma cunosteam, e cel care detine restaurantul de acolo de pe plaja.

Când am vrut sa-l vand anu trecut, fiind fugar in exil, va dati seama si am avut nevoie de lichiditate, normal, am vrut sa obtin un pret, macar pretul pe care l-am dat..Eh, el ce a zis? „ lasa că-l iau acum la un preț și fac mare afacere.” ….eeh, n-a putut sa-l ia. Si atunci printr un prieten de-al lui – Dan Pulbure – care a fost seful Vamii Constanta, e un personaj din anturajul lui Blejnar, mereu s-a invartit in primii 6-7 din ANAF, functii de conducere – combinatii, tot tot tot.

Acest Dan Tulbure, de fapt a vrut să-l ia pentru el, Marica nu voia apartament. (…) Practic au vrut prin complicitate sa-mi blocheze contul firmei, să nu pot să fac aceasta tranzactie cu nimeni decat cu el si sa-mi lase decat daca ii vand lui apartamentul la un pret preferential. N-a reusit

Bun. Revenind, e Raiul Milionarilor acolo (la complexul rezidențial Caelia – N.R.) pe vara, deci acolo sunt foarte multi smecheri, chiar cei pe care i-am nominalizat în carte, cel mai smecher cred ca e Gigi Iaciu pe care l-am devoalat in carte. În primul rând cred că este singurul român care si-a permis să-și cumpere 2 apartamente in noua rezidență Ritz-Carlton dinMiami Beach, ceva sensational, pe malul oceanului, eu am fost, am vazut.

El are un apartament aici la Caelia, cu 4 camere, ca alea sunt de la 500.000 de euro în sus. Eu eram vecin cu Adrian Sârbu – ca sa stiti. Vecinul meu la parter, Adrian Sârbu il are si el in insolventa, e blocat de bancă, dar inca mai vine pe acolo vara.

Tot în blocul asta sunt Mitică Dragomir, Adrian Videanu, Raul Doicescu, Gigi Iaciu – lider in top 300, Vasile Blaga, Hrebenciuc, Adrian Sârbu, Horațiu Nicolau, care a avut Telesport, l-am devoalat in primu volum, relatia cu Dragomir, cu Vântu, când au facut ei combinatia cu televiziunea si au luat banii. Dar Vântu n-a mai castigat licitatia de drepturi, dar ei banii i-au luat inanite de licitatie. Romanii vad in primul volum tot tot tot la fir de par aceasta combinatie a lui Mitică Dragomir.

Cine credeti ca era in bordul de administratie al blocului? Dl. Gioni Popescu – fostul director adjunct SRI. El detinea, pentru că a murit, cred ca acum i-a ramas familiei acel apartament. (…).

(…) La ultimul nivel sunt 3 penthouse-uri: unul e pentru Dan Voiculescu – uitasem să vă spun – cel mai important. In mijloc e cel al lui Viorel Paunescu, iar al 3-lea îl luase Radu Mazare. Fiecare penthouse, hai să le spunem romanilor, că o se minuneze, are 1.000 mp. (…) Dl. Voiculescu vine acolo din cand in când, m-am intalnit si eu cu el. Isi trimite copiii, fetele. Dl Paunescu, care e doar cu sotia, că dânsul n-are copii. Iar Daiana Voicu a luat acest penthouse pentru că Radu Mazare a fost si el baiat destept „domne nu pot sa mă expun, trebuie sa-l vand” adica ala a fost spaga cu Viorel Paunescu ca sa- cedeze terenul.

Daca cineva ar dori sa faca lumina in acest dosar ar vedea ca acel teren nu putea fi vandut la pretul de dumping pe metro pătrat, pe plaja. Pana la urma, Mazăre a vandut o plaja. Altii ar fi dat de 10 ori mai mult. Dar afacerea a fost special directionată către Viorel Păunescu, un apropiat al Sistemului, fie că vorbim de cea a fost înainte de 1989, fie după.