Dacia a prezentat primele imagini și informații despre varianta restilizată a modelului Duster, lansat pe piață inițial în anul 2010. Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4 și preia elementele stilistice ale noii identități vizuale Dacia, prezentate în premieră pe ultimele modele Logan, Sandero și Sandero Stepway.

”Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime. Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, a precizat Lionel Jaillet, Director Performanță Produs Dacia.

Noul Duster dispune de următoarea gama de motorizări pe benzină și motorină:

dCi 115, în variantele 4×2 sau 4×4, cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 90 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 130 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 150 în varianta 4×4 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

TCe 150 în varianta 4×2 cu cutia de viteze automată EDC cu 6 trepte.

Alimentare mixtă benzină-GPL : ECO-G 100 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

Din punct de vedere mecanic, marea noutate o reprezintă prezența cutiei de viteze automate EDC cu 6 trepte. Aceasta este disponibilă pe versiunea cea mai puternică a noului Duster, cea echipată cu motorul TCe 150, în configurația 4×2.

Noua versiune dispune și de două noi sisteme multimedia. Astfel, pe lângă echipamentul audio Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB și Bluetooth), sunt disponibile două noi sisteme multimedia intuitive: Media Display și Media Nav, care beneficiază de un ecran de 8”.

În cazul Media Display, echipamentul cuprinde 6 boxe (din care 2 de tip « boomer » și 2 tweetere în față), radio DAB, conectivitate Bluetooth și două prize USB. Interfața intuitivă este compatibilă cu sistemele pentru smartphone Apple CarPlay și Android Auto. Comenzile dedicate pe volan permit activarea funcției de recunoaștere vocală. În acest mod se poate comanda asistentul iOS sau Google de pe smartphone.

În cazul Media Nav, echipamentul multimedia dispune de sistem de navigație și de conectivitate wireless pentru Apple CarPlay și Android Auto. Interfața Media Display și Media Nav cuprinde un meniu « Vehicul » care permite accesul la informații referitoare la conducerea economică sau, în cazul versiunii 4×4, la funcția 4×4 Monitor (care cuprinde altimetru, înclinometru, busolă, etc.).

Biziday