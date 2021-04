Incepand cu 19 aprilie 2021 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 83/2021 care modifica si completeaza OUG nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

Practic, prin acest act normativ se stabileste, printre altele, faptul ca:

NU mai sunt titluri executorii contractele de leasing, cat si garantiile reale sau persoanle constituite pentru garantarea acestora, daca utilizatorul beneficiaza de calitatea de CONSUMATOR (art. 8 alin 2)

utilizatorul va avea un drept de preemptiune/prioritar la cumpararea bunului, cand acesta a fost restituit

Mai precis, legea prevede urmatoarele:

Daca un utilizator consumator nu isi acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive de la scadenta dar restituie bunul in termenul contractual, finantatorul va avea dreptul de a rezilia contractul de leasing.

In cazul in care va intrebati care este suma de plata daca finantatorul va rezilia contractul, legea vine in ajutorul utilizatorului consumator si prevede in mod concret faptul ca:

– eventualele despagubiri, NU mai pot viza decat diferenta intre totalul sumelor datorate, diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificare (exclusiv TVA) sau dupa caz, cu valoarea stabilita printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat.

– de asemenea legea are in vedere ca dovada sumelor datorate in baza contractului de leasing se va face prin facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing (inclusiv valoarea reziduala sau cheltuielile cu asigurarile bunului)

Daca insa, utilizatorul consumator nu isi acopera rata de leasin timp de 3 luni consecutiv si nici nu restituie bunul in termenul prevazut de contract, acesta va fi obligat sa plateasca finantatorului, atat cheltuielile efectuate pentru recuperarea bunului, cat si sumele datorate in baza contractului de leasing. In aces caz, finantatorul poate dispune liber de bun.

In ce consta dreptul prioritar pentru utilizatorul consumator?

Atunci cand bunul este restituit in termenul prevazut in contract, utilizatorul consumator sau un tert cumparator propus de acesta, in termen de 5 zile de la indeplinirea obligatiei de predare beneficiaza de dreptul prioritar la cumpararea bunului. Acest drept este VALABIL 30 DE ZILE de la data predarii.

Care este pretul bunului in situatia in care utilizatorul consumator beneficiaza de dreptul prioritar?

Pretul trebuie sa fie cel putin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului si utilizatorul consumator are obligatia de a credita contul finantatorului cu diferenta necesara pana la concurenta sumelor datorate conform contractului de leasing (inclusiv valoarea reziduala la care se adauga TVA)