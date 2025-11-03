VESTE BUNĂ: 2,7 MILIOANE DE PENSIONARI PRIMESC 400 DE LEI SUPLIMENTAR ÎNAINTE DE SĂRBĂTORI

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat o măsură de sprijin pentru seniorii cu dificultăți financiare. 2,7 milioane de pensionari din România, încadrați în categoria celor cu venituri mici, vor beneficia de un supliment de 400 de lei, bani pe care îi vor primi înaintea Sărbătorilor de Crăciun.

