FC Botoșani a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului botoșănean dar oficialii clubului vor mai mult în acest sezon. Patronul Valeriu Iftime este convins că FC Botoșani va emite pretenții în play-off.

“Am avut prea mari emoții și nu m-am dus la meci. Am plecat în Germania. Așa echipă nu am avut niciodată. Eu știu ce e în club și nu sunt nebun să vă spun. Stăm foarte bine. Sunt super fericit. E cea mai mare performanță a fotbalului botoșănean. În cupele europene am ajuns de pe locul opt, a fost o conjunctură. Bravo lor. Mă bucur tare mult că vom produce fotbal acasă. În seara asta nu am jucat spectaculpos dar cred că au fost foarte mari emoții. Există primă de play-off pentru fiecare. Toate astea sunt puse la punct”, a spus Valeriu Iftime.

După ce s-a calificat în play-off-ul Ligii 1, patronul clubului FC Botoșani promite mai mult în acest sezon. Valeriu Iftime este convins că echipa antrenată poate ajunge din nou în cupele europene.

Valeriu Iftime este convins că FC Botoșani va avea evoluții foarte bune în play-off și spune că poate termina sezonul pe unul din primele patru locuri.

“Vreau cupele europene. Nici nu mă gândesc. Pot ajunge pe locul patru. Promit spectacol și cupe europene. Avem nevoie de stadion. Vor veni la noi echipe străine. Nu vorbesc prostii, știu ce spun. Echipa noastră poate mai mult”, a spus Valeriu Iftime.