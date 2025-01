Un oficial SRI spune că serviciile știau de Georgescu înainte de turul I. Anca Alexandrescu: „Au ținut ascunse toate aceste lucruri, nu le-au folosit decât în momentul în care le-au servit lor”

Cristian Barna, fostul prorector al Academiei de Informații, a lansat în spațiul public mai multe informații controversate despre alegerile prezidențiale. Acesta a precizat că dacă serviciile de informații au făcut verificări asupra tuturor candidaților, nu doar pe Călin Georgescu. Mai mult, a explicat și că serviciile au aflat de președintele ales în vinerea de dinaintea primului tur.

Reporter: Înțelegem că serviciile de informații îl monitorizau pe Călin Georgescu de ceva vreme.

Cristian Barna: S-au făcut verificări asupra tuturor candidaților, dacă, într-un fel sau altul fac acest lucru, nu doar asupra lui Călin Georgescu. Am vrut să fac această precizare, să nu pară cumva că ingerința în spectrul electoral a însemnat doar monitorizarea unui singur candidat dintre cei paisprezece.

Dacă mă întrebați pe mine, unele dintre poze pot să fie nu făcute în mod special de serviciile de informații, ci preluate de la sistemele de supraveghere aflate în locațiile unde aceste întâlniri au avut loc. Dau un exemplu: camerele de supraveghere de pe drumul județean 110 parcă din Ciolpani, unde am văzut că au fost preluate de camerele de supraveghere ale primăriei.

Nu vreau să folosesc numele hotelului, dar hotelurile au pe toate spațiile publice camere de supraveghere. Este foarte probabil ca ulterior stabilirii faptului că acțiunile lui Călin Georgescu pot afecta ordinea constituțională prin aceste dezinformări și prin schimbarea ordinii candidaților datorită capacității lui de a-și atrage aderenți, este foarte posibil ca informațiile obținute despre unde are el locul de întâlniri, de pildă, să permită unor servicii de informații sau chiar poliției să se adreseze direcției de securitate a hotelului respectiv și să solicite înregistrări despre locul unde ar fi putut fi Călin Georgescu.

În ziua de vineri, înaintea primului tur, am avut acea solicitare din partea autorităților electorale ca spoturile publicitare, filmulețele de publicitate ale lui Călin Georgescu să fie scoase de pe rețelele de socializare, pentru că nu respectau ceea ce înseamnă reglementarea de a fi identificate prin codul de mandatar financiar.

Ce a aflat Anca Alexandrescu despre noul ministru de Externe: „Hurezeanu a renunțat la cetățenia română”. Legături cu Michael Schimdt, un afacerist apropiat de Iohannis

Reporter: Deci, dumneavoastră ne spuneți că serviciile de informații l-au văzut pe Călin Georgescu?

Cristian Barna: Cel puțin în această perioadă, începând de vineri, dinainte de primul tur”, a spus fostul prorector al Academiei de Informații în cadrul unui interviu tv.

Anca Alexandrescu: „Au ținut ascunse toate aceste lucruri, nu le-au folosit decât în momentul în care le-au servit lor”

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a comentat declarațiile făcute de oficialul SRI. În opinia sa, este crucial ca SRI să clarifice dacă acesta a acționat în nume personal sau în numele instituției, subliniind gravitatea situației în ambele scenarii. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a subliniat un aspect esențial: autoritățile au avut la dispoziție informații importante, dar le-au păstrat ascunse, utilizându-le doar în momentele în care le-au convenit.

„Eu ma asteptam pana la aceasta ora SRI sa iasa cu lamuriri sa ne spuna daca acest domn a vorbit in nume personal sau a vorbit in numele Serviciului Roman de Informatii.

Desigur ca in ambele situatii este extrem de grav ca se intampla o astfel de declaratie in spatiul public. Dar eu am mai spus lucrul acesta. Ei au stiut foarte bine dinainte ce se intampla. Au acoperit, si daca punem impreuna cu campania platita de cei de la Kensighton, daca punem impreuna cu declaratia de pe TikTok facuta de cei din conducerea PSD, Alfred Simonis si Marcel Ciolacu, daca punem in legatura cu interzicerea Dianei Sosoaca, nu stiu daca trolli si botii au influentat campania electorala din Romania, cat cei care vremelnic se afla la putere.

Este foarte clar ca au tinut ascunse toate aceste lucruri, nu le-au folosit decat in momentul in care le-au servit lor pentru ca nu a iesit asa cum si-au dorit, asa cum am spus de atatea ori.

Anca Alexandrescu: „Ponta e penibil, vrea să urce pe valul suveranist. Nu are susținerea PSD”. Ce spune despre candidatura lui Antonescu la prezidențiale

Mi se pare foarte interesant ce se intampla aceste zile la Bucuresti, pentru ca nu doar declaratiile acestui domn prorector de la Academia SRI sunt interesante si arunca o noua lumina asupra a ceea ce s-a intamplat inca de la primul tur al prezidentialelor, cat si in zilele de dupa anularea alegerilor. Mi se pare interesanta si retragerea lui Crin Antonescu din acest joc, in paralel cu campania pe care Victor Ponta o face, in paralel cu informatiile care apar in spatiul public ca ar mai exista o idee a celor de la PSD ca Marcel Ciolacu sa candideze. Ceea ce pot sa va spun este ca Marcel Ciolacu nu isi doreste sa mai candideze la alegerile prezidentiale, si asa cum il cunosc, dupa ce s-a intamplat la primul tur nu cred ca va mai merge in acest joc pe care unii din partid si-l doresc sa il faca.

Repet, lucrurile sunt extrem de grave, nu numai prin prisma acestor declaratii, ci si prin prisma informatiilor care au aparut in spatiul public, prin acest TikTok postat de Marcel Ciolacu si Alfred Simonis, spun ca mai multe organizatii PSD i-au dat votul lui George Simion in asa fel incat sa manipuleze rezultatul final. Pe mine ma uimeste faptul ca Marcel Ciolacu accepta de la consilierii sai asemenea sfaturi idioate, as putea spune, care il afunda si mai rau atat pe el cat si PSD-ul.

Dar, intorcandu-ma la declaratia prorectorului de la Academia SRI. Ar trebui luati la intrebari de la presedintele Iohannis la sefii serviciilor, si as vrea sa vad ca Parlamentul isi face datoria vizavi de aceste lucruri. Pentru ca atat SRI poate fi tras la raspundere de parlament, cat si presedintele poate fi interpelat din parlament, mai ales ca este presedinte ilegitim.

Eu aud ca si la Washington se agita George Simion sa isi faca campanie si se doreste a fi candidat. E foarte interesant cum se aseaza lucrurile si si mai interesant ca foarte multi oamenii colporteaza teoria conform careia Calin Georgescu va fi impiedicat sa candideze. Daca s-ar intampla acest lucru ar fi inca un abuz foarte grav si o incalcare majora a Constitutiei. Ceea ce ma bucura insa este ca s-a internationalizat ceea ce se intampla in Romania si ca romanii au constientizat ca puterea este la ei. Adica votul lor poate schimba ceea ce ei pregatisera, pentru ca, aduceti-va aminte, initial se spunea ca in finala vor fi Marcel Ciolacu cu Nicolae Ciuca, apoi Marcel Ciolacu cu George Simion, iata ca votul poporului a stricat orice aranjament al puterii si al autoritatilor care cred ca pot face ce vor ei aflandu-se la butoane. Singura varianta in care putem sa iesim din aceasta poveste este reluarea turului doi, asa ar fi logic, legal si normal, si pornirea de la 0 atat cu presedintia Romaniei, pentru ca Iohannis nu are ce sa mai caute la Cotroceni.

Eu cred ca si guvernul va avea o problema atata timp cat a fost investit de un presedinte aflat ilegitim la conducerea tarii. Inca sunt plecati in vacanta foarte multi din lideri, mi se pare cumva ca povestea cu Crin Antonescu suna a campania de la locale, cand au vrut sa o omoare pe Gabriela Firea, l-au adus in joc pe Catalin Carstoiu, de data aceasta pe Crin Antonescu. Am informatii ca in interiorul PNL sunt foarte multi cei care nu il vor pe Crin Antonescu. Putem asista chiar si la un joc facut pentru Nicusor Dan. E foate greu sa spunem in acest moment cine ce cum vrea, dar toate aceste semnale trebuie urmarite si puse impreuna, iar cetatenii romani pot sa protesteze in continuare pasnic, sa le arate politicienilor ca este incorect ceea ce au facut, ce fac in continuare si ca nu mai poate continua acest lucru in Romania”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu aruncă bomba, după scandalul videoclipului Ciolacu-Simonis: „E o stare latentă de nemulțumire în PSD. Marcel Ciolacu nu va mai candida la prezidențiale”