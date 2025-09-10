TRAGEDIE ÎN MARAMUREȘ: POLIȚIST ȘI FIUL SĂU DE 14 ANI, MORȚI ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER PE DN 1C

Un accident rutier cumplit s-a produs miercuri pe DN 1C, între municipiul Baia Mare și orașul Tăuții-Măgherăuș. Un polițist de 46 de ani și fiul său, în vârstă de 14 ani, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR.

Potrivit IPJ Maramureș, bărbatul se afla la volan și era în timpul liber. El tocmai își luase fiul de la școală și se îndrepta spre casă. La un moment dat, autoturismul a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un camion. Impactul a fost devastator.

„Din nefericire, a fost constatat decesul conducătorului autoturismului, bărbat de 46 de ani. În urma leziunilor suferite a decedat și un minor de 14 ani, pasager în autoturism”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis un mesaj de condoleanțe pe Facebook, în memoria colegului lor, Danea Arrun Alexandru, și a fiului său. „Tristețe și durere apăsătoare la Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș. Colegul și prietenul nostru… lasă în urmă un gol pe care timpul nu îl va șterge niciodată”, au scris colegii acestuia.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ISU și SAJ. Două victime au rămas încarcerate și au fost supuse manevrelor de resuscitare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva. O altă persoană rănită ușor a primit îngrijiri medicale la fața locului.

În total, în accident au fost implicate două autoturisme și un autocamion, în care se aflau cinci persoane. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

