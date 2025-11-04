TRAFIC AERIAN DAT PESTE CAP PE AEROPORTUL DIN CLUJ. DOUĂ ZBORURI AU FOST DEVATE, DUPĂ CE UN AVION A RĂMAS BLOCAT PE PISTĂ. PILOTUL, PRELUAT INCONȘTIENT

De către
Realitatea de Botosani
-
0
29

Un incident grav a avut loc, luni seară, pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Aterizările şi decolările au fost oprite,  din cauza unui avion Ryanair care a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass,site specializat în ştiri din aviaţie. 

