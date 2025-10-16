TOT MAI MULȚI ROMÂNI ÎȘI AMANETEAZĂ AURUL PENTRU A PLĂTI FACTURILE

Inflația topește bijuteriile românilor. Românii nu mai au ce pune pe masă și merg să-și amaneteze aurul pentru a putea supraviețui. Gramul de aur a ajuns la aproape 600 de lei la cursul BNR și atinge astfel un nou record. Economiștii însă ne sfătuiesc să fim prudenți înainte de a lua decizia de a amaneta bunurile.

Odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de austeritate, românii fac coadă la amanet și renunță la cele mai de preț obiecte pentru a putea să-și plătească facturile.

Cel mai des, românii amanetează aur, cu atât mai mult cu cât un gram de aur a ajuns la aproape 600 de lei, dublu față de acum doi ani și 40% mai mult față de începutul acestui an.

Reprezentanții caselor de amanet raportează o creștere accentuată a clienților, chiar dublă față de anul trecut și estimează un profit mai mare cu 20%până la finalul acestui an.

Diverse bunuri acceptate de casele de amanet

Casele de amanet acceptă inclusiv accesorii sau electrocasnice. Soluţia este însă una temporară, iar sumele primite pentru bunuri pot fi sub valoarea reală a acestora având în vedere că banii se dau pe loc.

Dacă datoriile sunt mai mari decât veniturile ori bunurile deținute şi nu există posibilitatea reală de a achita aceste datorii într-un timp scurt, se poate cere falimentul personal. Ţinând cont de media cererilor înregistrate în fiecare dintre primele 5 luni ale anului și media cererilor înregistrate în ultimele 3 luni, se constată o creștere de peste 188%, spun cei de la ANPC.

Prețul aurului bate record după record și nu dă semne că își va opri ascensiunea

Joi, 16 octombrie, prețul aurului a înregistrat un nou maxim istoric, marcând a cincea zi consecutivă de apreciere. BNR a raportat că gramul de aur se tranzacționeaza la 589.7493 de lei.

Evoluția prețului a fost influențată de escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA și China, de blocajul guvernamental din Statele Unite și de anticipațiile privind noi reduceri ale dobânzilor de referință.

Blocajul administrativ care afectează guvernul american de mai bine de două săptămâni ar putea aduce pierderi de până la 15 miliarde de dolari pe săptămână pentru economia Statelor Unite, conform unui oficial al Trezoreriei citat de Reuters. Acest context incert a determinat investitorii să caute active considerate sigure, iar aurul s-a aflat în centrul atenției.

Evoluția prețului aurului în 2025

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu 61%, susținut de factorii geopolitici, așteptările privind scăderea dobânzilor și achizițiile realizate de băncile centrale. Banca ANZ estimează că până la sfârșitul anului, prețul aurului ar putea ajunge la 4.400 dolari uncia. Într-un orizont mai îndepărtat, analiștii de la Bank of America și Société Générale prognozează un preț de 5.000 de dolari pentru 2026, iar Standard Chartered a majorat estimarea pentru anul viitor la o medie de 4.488 dolari.