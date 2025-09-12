TOAMNA ÎȘI INTRĂ ÎN DREPTURI: ANM ANUNȚĂ O LUNĂ PLOIOASĂ, CU TEMPERATURI ÎN SCĂDERE

Vremea intră într-un proces de răcire accentuată. În următoarele 4 săptămâni, temperaturile scad dramatic, iar ploile câștigă tot mai mult teren. Un val de frig traversează România, aducând zile veritabile de toamnă.

Prognoza meteo 15 – 22 septembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo 22 – 29 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitați vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Prognoza meteo 29 septembrie – 6 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 6 – 13 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.