Perioada de depunere, fără penalități, a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020, s-a încheiat ieri.

Potrivit reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Botoșani, până la data de 15 iunie 2020 au fost depuse la APIA Botosani un număr de 31777 cereri unice de plată pentru o suprafață totală de 285.638,20 hectare, din care 26266 cereri au fost depuse prin mijloace electronice.

Față de Campania 2019, s-a înregistrat o creștere cu 5.148,81 hectare a suprafeței pentru care s-a solicitat sprijin în condițiile în care s-a evidențiat o ușoară comasare a terenurilor prin scăderea numărului de solicitanți.

Prin urmare, si sumele de bani care vor intra in judetul Botosani pentru suprafetele solicitate la plata in acest an vor fi mult mai mari in raport cu cresterea suprafetei solicitate.

Campania de primire a cererilor unice de plată 2020 continuă până pe data de 10 iulie 2020, inclusiv, pentru cererile depuse în acest interval aplicându-se o penalizare de 1% pe ziua de întârziere din suma totală pe care fermierul urmează să o încaseze. Deasemenea, eventualele modificări ale cererii unice de plată se pot depune până la data de 30 iunie 2020, fără penalizări, respectiv 10 iulie 2020, cu penalizări.