In data de 16.12.2022 o echipa multidisciplinara din cadrul Spitalului Judetean Suceava, formata din medic de urgenta, medic ATI, neurolog, radiolog interventionist, a reusit sa trateze cu succes primul caz de accident vascular cerebral ischemic acut trimis de colegii din Spitalul Judetean Botosani.

Accidentul vascular cerebral apare atunci cand fluxul de sange catre o parte a creierului este intrerupt sau redus, privand tesutul cerebral de oxigen si nutrienti, conducand la deterioarea sau moartea celulelor cerebrale dupa doar cateva minute.

Un accident vascular cerebral poate fi cauzat de blocarea circulatiei sangvine la nivelul unei artere ( accident ischemic ) sau ruperea unui vas de sange ( accident hemoragic). Unii pacienti pot prezenta doar o intrerupere temporara a fluxului de sange ( atac ischemic tranzitoriu ) care nu provoaca leziuni permanente.

Tratamentul in cazul accidentului vascular cerebral ischemic acut consta in tromboliza sistemica ( in primele 4-5 ore de la debutul simptomatologiei in absenta contraindicatiilor. Totusi principalele limite ale acestui tratament sunt fereastra terapeutica ingusta si eficienta redusa in cazul ocluziei arterelor de calibru mare precum si faptul ca acest tratament este contraindicat la pacientii cu risc crescut de complicatii hemoragice. In aceste cazuri intervine radiologul interventionist prin diverse tehnici care includ tromboliza farmacologica intraarteriala si trombectomia mecanica prin intermediul unor dispozitive de extractie a trombului. Fereastra terapeutica pentru realizarea acestor interventii este cuprinsa intre 6 si 12 ore in functie de teritoriul in care se dezvolta accidentul vascular.

„ Pacientul de 72 de ani s-a prezentat in timp util ( 1 ora si 30 de minute ) la UPU Botosani, unde medicul neurolog a pus diagnosticul de accident vascular cerebral ischemic acut si a initiat tratamentul medicamentos (tromboliza) pentru dizolvarea cheagului. Diagnosticul imagistic suplimentar prin angioCT a vaselor cerebrale a aratat insa infundarea unui vas mare (artera carotida interna), ce a impus, conform protocolului national de AVC, transferul catre o unitate spitaliceasca ce poate rezolva cazul endovascular prin trombaspiratie/trombectomie, cel mai apropiat fiind Spitalul Judetean Suceava.

Pacientul a fost dus imediat dupa sosirea in UPU la sala de angiografie a SJU Suceava, unde dupa 45 de minute, portiunea din creier care era ischemiata a fost revascularizata, avand astfel sanse mari de recuperare a deficitului initial. Eforturile medicilor au fost rasplatite cand deja la 24 de ore pacientul era constient, cooperant si cu minim deficit motor.

Timpul a fost factorul esential pentru ca pacientul sa poata beneficia de aceasta procedura (6 ore de la debutul simptomelor) si de a avea sansa ca pana de sarbatori sa fie iarasi in mijlocul familiei.” – dr. Mihai Creteanu Jr. medic primar radiologie interventionala.

In ultimul timp a crescut adresabilitatea Centrului de Radiologie Interventionala a SJU Suceava pentru proceduri ca trombaspiratie/trombectomie in caz de accident vascular ischemic, angioplastii/trombaspiratii in cazul trombozelor acute de fistule arteriovenoase la pacienti dializati, trombaspiratie in caz de tromboza venoasa profunda acuta, cel mai frecvent fiind solicitati pentru pacienti de la Piatra Neamt, Roman, Braila, Galati. Astefel putem spune ca Spitalul Judetean Suceava devine tot mai mult un Centru Regional pentru acest tip de interventii.

In cursul acestui an au fost realizate 640 de astfel de interventii.

