In noaptea de 19/20 septembrie a.c. polițiștii rutieri au organizat o acțiune pe raza municipiului Botoșani, pentru prevenirea și combaterea acccidentelor rutiere care au ca principală cauză consumul de băuturi alcoolice.

Cu ocazia acțiunii au fost constate si aplicate două sancțiuni contravenționale pentru conducere sub influența alcoolului( 0,17 si 0, 20 mg/l in aerul expirat).

De asemenea a fost constatată o infracțiune de conducere sub influența alcoolului, (0, 81 mg/l alcool pur in aerul expirat).

Toate abaterile au fost comise de conducători auto de sex feminin.

Sursa: Realitatea de Botosani