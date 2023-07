Un singur fel de mâncare e recomandat de toți medicii pe parcursul unei perioade extrem de călduroase precum canicula. Toți specialiștii au căzut de acord ca poți mânca acest fel și vei avea numai beneficii.

Un fel de mâncare care este răcoritor, hidratant și ușor de preparat este **salata de vară**. Aceasta este o sursă perfectă de vitamine, minerale, antioxidanți și fibre, care ajută la menținerea sănătății și a energiei pe timp de caniculă¹. Salata de vară poate fi compusă din diverse ingrediente, în funcție de preferințele și disponibilitatea fiecăruia. Iată câteva exemple de combinații posibile:

– Salată verde, roșii, castraveți, brânză feta, măsline, ceapă roșie, ulei de măsline, oțet balsamic, sare și piper – o variantă inspirată din bucătăria grecească².

– Salată verde, pepene galben, prosciutto, parmezan, ulei de măsline, zeamă de lămâie, miere, muștar, sare și piper – o variantă dulce-sărată și aromată³.

– Salată verde, nectarine, mozzarella, migdale prăjite, ulei de măsline, oțet de mere, miere, sare și piper – o variantă fructată și crocantă.

Salata de vară se poate servi ca atare sau alături de o felie de pâine integrală sau un cracker integral. Este important să se consume suficiente lichide pe timp de caniculă, cum ar fi apă plată sau carbogazoasă aromatizate cu fructe sau plante, infuzii reci de fructe sau plante, sucuri naturale din fructe sau legume, lapte rece cu cafea sau cacao etc. Se recomandă evitarea băuturilor alcoolice, cafelei fierbinți sau a băuturilor foarte reci sau dulci .

Ce spun specialiștii despre salatele consumate pe caniculă:

– Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist, recomandă salata de vară cu roșii, castraveți, brânză feta și măsline ca o alegere ideală pentru masa de prânz pe timp de caniculă. Ea spune că această salată este bogată în apă, vitamine, minerale și grăsimi sănătoase, care ajută la hidratarea și protejarea organismului de efectele nocive ale soarelui. De asemenea, ea susține că brânza feta este o sursă bună de calciu și proteine, care contribuie la menținerea masei musculare și a sănătății osoase¹.

– Dr. Ovidiu Bojor, medic fitoterapeut, îndeamnă la consumul de salată de vară cu pepene galben și prosciutto ca o modalitate de a combate stresul termic și de a preveni deshidratarea. El explică că pepenele galben este un fruct diuretic, care elimină toxinele din organism și reglează tensiunea arterială. De asemenea, el afirmă că prosciutto este un aliment bogat în fier și zinc, care stimulează imunitatea și previne anemia².

– Dr. Corina Zugravu, medic specialist în igienă alimentară, își exprimă preferința pentru salata de vară cu nectarine, mozzarella și migdale prăjite ca o gustare răcoritoare și hrănitoare. Ea menționează că nectarinele sunt fructe cu un conținut ridicat de vitamina C, care are rol antioxidant și antiinflamator. De asemenea, ea adaugă că mozzarella este o brânză cu un conținut scăzut de grăsimi saturate și colesterol, care favorizează digestia și scade riscul de boli cardiovasculare. În plus, ea subliniază că migdalele prăjite sunt o sursă excelentă de vitamina E, care protejează pielea și ochii de radiațiile ultraviolete³.