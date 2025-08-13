SILEGEANU: „POZEAZĂ ÎN SALVATORI FIX ACEIAȘI OAMENI CARE AU TRATAT MOLDOVA CA PE O ANEXĂ”

Senatorul Cătălin Silegeanu critică atitudinea PSD și PNL privind finanțarea autostrăzilor A7 și A8, acuzând partidele că au tratat Moldova ca pe o „anexă” în alocarea bugetelor și că proiectele vitale pentru dezvoltarea economică a regiunii au fost întârziate din cauze politice.

„Ipocrizia a devenit soră cu politica. Îngrijorarea și revolta liderilor PSD și PNL pe marginea finanțării autostrăzilor A7 și A8 seamănă cu atitudinea hoțului care vinde un lacăt pentru casa pe care tocmai a spart-o. Pozează în salvatori fix aceiași oameni care au tratat Moldova ca pe o anexă când împărțeau bugetele”, transmite parlamentarul botoșănean.

El acuză că proiectele vitale pentru economia Moldovei „au fost întârziate tocmai de PSD, partidul votat cu fidelitate în regiune”.

„Oamenii și-au pus speranța în vânzători de iluzii, care au manifestat vădit dispreț față de zona lăsată în sărăcie și înapoiere. Ciolacu și Grindeanu au arătat exact cum e privită Moldova de la București, iar liderii filialei din Botoșani au tăcut cuminți, mulțumiți cu firimituri, doar ca să-și păstreze scaunele”, arată Silegeanu.

El subliniază că „nici PNL nu stă mai bine la capitolul rușine politică”, arătând spre senatorul Ovidiu Jitaru, care „împărtășește revelația că avem nevoie de drumuri și căi ferate”.

„Asta știe și un elev de liceu. Când avea prieteni în funcții grele și se vehicula că ar putea prinde un minister, se cufunda în tăcere. Acum, că nu mai are nimic de oferit, scrie statusuri pe Facebook”, constată senatorul AUR.

Cătălin Silegeanu consideră că anularea finanțării din PNRR pentru segmente din A7 și A8 „e rodul unor licitații prost făcute, termene împinse la nesfârșit și proceduri europene încălcate”.

„Societatea civilă și AUR cer finanțare integrală garantată pentru A7 și A8, termene respectate și șantiere care avansează zilnic până la ultimul kilometru. Moldova are nevoie de asfalt sub roți și de utilaje care nu stau parcate pentru poze!”, concluzionează parlamentarul.