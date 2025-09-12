ȘEFUL COMERCIAL AL ELCEN ȘI APROPIEREA DE PAVEL POPESCU ȘI ALȚI POLITICIENI INFLUENȚI

Noi detalii ies la iveală despre legăturile politice ale conducerii Elcen care ar fi luat șpagă pentru licitații trucate, după cum susțin procurorii DNA. Jurnalistul Mihai Belu dezvăluie faptul că cei doi șefi anchetați ai companiei care asigură căldura în casele din București au conexiuni la vârf.

Directorul comercial, Andrei Zamfiroi, are legături suspecte cu mai mulți politicieni controversați. O firmă de-a lui ar fi împărțit sediul cu locuința vice-președintelui ANCOM, Pavel Popescu. Acesta a transmis că asocierea sa cu Zamfiroi este „o dezinformare gravă și reprezintă o campanie obsesivă împotriva sa.”

Andrei Zamfiroi este acuzat de procurorii DNA că a cerut și primit mită de la un afacerist pro-rus controversat din Republica Moldova. Banii erau plătiți pentru ca acesta să înlesnească afaceri pe care moldoveanul Valeriu Slivinschi le făcea cu Elcen.

Zamfiroi era și angajat la firma de stat, dar și antreprenor în timpul liber, iar legăturile sale cu personaje controversate din politică apar altfel în noul context penal. ZMF International Strategic Consulting Group este o companie prin intermediul căreia Andrei Zamfiroi a încasat 3,7 milioane de lei în ultimii patru ani, înainte de a o cesiona către fratele său în 2024.

Firma apare cu sediul la adresa pe care fostul deputat Pavel Popescu și-a declarat domiciliul atunci când s-a mutat de la Timișoara.

Actualul vice-președinte l-a amenințat pe jurnalistul Mihai Belu citez:

Am avut o viză de flotant la adresa respectivă care aparține șoferului meu. O să îmi exercit dreptul de a acționa în judecată pentru menționarea numelui meu în contextul acestui dosar penal.

Pavel Popescu a condus împreună cu Andrei Zamfiroi filiala PNL Sector 4, unde cel acuzat de procurorii anticorupție de luare de mită a fost trezorier.

O altă firmă a lui Zamfiroi, care împărțea adresa cu Pavel Popescu, era Zamfi Testing NDT. Aceasta a fost cedată de directorul Elcen către un cetățean moldovean înainte de declanșarea anchetei DNA.

În 2021, Andrei Zamfiroi a devenit asociat unic al companiei Spectrum NDT. În 2023, după ce acesta a fost promovat director adjunct la Energetica Servicii, firma sa a oținut o serie de contracte cu Termoenergetica.

Andrei Zamfiroi conducea compania municipală Energetica Servicii. Aceasta fusese fondată de Primăria Municipiului București pentru a asigura mentenanța celeilalte companii, Termoenergetica. În ciuda conflictului de interese vădit, Spectrum NDT semna contract după contract cu Termoenergetica.

Cu o avere impresionantă, antreprenorul a fost pus de liberali în diferite funcții plătite cu mulți bani. El a trecut pe la Compania Municipală de Trafic, Compania Municipală Energetica Servicii și Elcen. El are patru apartamente, ceasuri de 70.000 de euro, bijuterii de 20.000 de euro și mai multe conturi bancare. În 2024, Zamifroi a încasat salarii de la două din firmele sale, Primăria Municipiului București și Energetica Servicii.