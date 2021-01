”Ieri, am avut o nouă sedință de progres pe autostrăzile din Moldova care sunt proiectele strategice pentru anul în curs. Pe lângă Autostrada Moldovei A7, am discutat și problematica A8, care este, de asemnea, un proiect prioritar. Am avut o analiză detaliată cu proiectantul pe sectorul de la Târgu Mureș la Târgu Neamț. Am ajuns la un calendar ferm pe care proiectantul și l-a asumat. Ca urmare a discuțiilor purtate acesta se va organiza în perioada imediat următoare, astfel încât să păstrăm graficele și calendarul asumat.” a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR.