SCUMPIREA ROVINIETEI, ADOPTATĂ DE GUVERN

Guvernul a adoptat, joi, ordonanța prin care rovinieta anuală pentru autoturisme se scumpește.

Tariful va crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus).

Totodată, amenda pentru șoferii prinși în trafic fără rovinietă se dublează, urcând de la 250–500 lei până la 500–1.000 lei.

Taxa de pod la Fetești – Cernavodă crește la 19 lei.

Rovinietele achitate înainte de 1 septembrie rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.

Șoferii sunt sfătuiți să își verifice valabilitatea rovinietei și să respecte noile reglementări pentru a evita sancțiuni. Măsura vizează alinierea tarifelor la nivelul celor europene și asigurarea fondurilor necesare pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere.