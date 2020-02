Gelu Graur a renunțat să mai candideze din partea USR la Primăria Botoșani și Consiliul Local și a vorbit despre incompetența conducerii filialei județene a acestui partid.

Deși a câștigat competiția internă în USR Botoșani și a fost desemnat candidat la Primăria Botoșani, Gelu Graur a decis să se retragă din cauza divergențelor pe care le are cu conducerea partidului.

“Datorită unor divergențe de opinie cu liderii din USR Botoșani, decid să îmi retrag candidatura de la Primăria Municipiului Botoșani. Încă de când am intrat în acest partid, am observat că există o divergență de opinie cu această conducere. Aceste divergențe sunt doar cu conducerea USR Botoșani. ÎnUSR Botoșani sunt oameni foarte faini, competenți, care au demonstrat și în administrație, dar nu sunt lăsați să iasă în față. În data de 28 noiembrie am făcut o scrisoare deschisă acestei conduceri a USR în care am explicat că nu pot să mă asociez unui grup de amatori”, a spus Gelu Graur care a adăugat:

“Ați observat ce proiecte și ce declarații dau acești oameni din conducerea USR Botoșani. Un candidat la Consiliul Județean care habar nu are cine dă fondurile pentru reabilitarea drumurilor comunale, un candidat la Primăria Botoșani care are ca proiect reabilitarea drumului strategic Botoșani – Tg. Frumos. Nu e nici strategic și nu e nici în competența primăriei. Habar nu au ce înseamnă Cod Administrativ. Eu nu pot să fiu locomotiva unei liste de incompetenți”.