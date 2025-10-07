S-A EMIS RO-ALERT – COD ROȘU DE VREME EXTREMĂ. AVERTIZARE PENTRU MAI MULTE JUDEȚE, INCLUSIV BUCUREȘTI

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT de COD ROȘU pentru zonele vizate de fenomene meteo extreme. Avertizarea vizează mai multe județe din țară, inclusiv Municipiul București, unde sunt așteptate ploi abundente, descărcări electrice frecvente și intensificări puternice ale vântului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul roșu a fost emis ca urmare a unei instabilități atmosferice accentuate, care va aduce cantități importante de precipitații și rafale de vânt ce pot depăși local 90–100 km/h. În unele zone, sunt posibile grindină de mari dimensiuni și inundații rapide, mai ales în zonele urbane și în apropierea cursurilor de apă.

Avertizarea intră în vigoare în această seară și va rămâne valabilă până mâine după-amiază, în funcție de evoluția fenomenelor meteo.

Autoritățile recomandă populației:

să evite deplasările neesențiale în intervalul menționat;

să nu se adăpostească sub copaci sau stâlpi de electricitate;

să asigure obiectele care pot fi luate de vânt (ghivece, mobilier de grădină, reclame, etc.);

să urmărească permanent mesajele transmise prin RO-ALERT, radio sau televiziune.

Serviciile de urgență sunt în alertă maximă, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în cazul producerii de pagube.