RUPTURĂ MAJORĂ ÎN COALIȚIE! FENECHIU: PNL NU VA SUSȚINE PROIECTELE PSD PRIVIND ELIMINAREA PLĂȚII CASS PENTRU MAME, CLERICI, VETERANI

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat marți că PNL nu va susține proiectele PSD privind eliminarea plății CASS pentru mame, personal monahal, veterani de război, menționând că nu sunt bani la buget.

Fenechiu a spus că această temă a fost discutată la grupul parlamentar al PNL cu premierul Ilie Bolojan.

”A fost una dintre temele discutate cu premierul. PNL face parte dintr-o coaliție, care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci, nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că într-o înțelegere, noi trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de ce fac ceilalți parteneri ai noștri”, a declarat Fenechiu.

El a mai spus că regula coaliției a fost că trebuie eliminate excepțiile.

”Noi putem da bani la toată lumea dacă avem, putem dubla, tripla, să dăm excepții. Nu sunt bani. Din acest punct de vedere, noi ne vom abține. Este declarația oficială a grupurilor liberale. Dacă va trece (de plen – n.r.), este problema coaliției, PSD trebuie să explice. Nu e vorba doar de mămici, e vorba de zona clericală, de veterani, e vorba de o categorie destul de largă, iar regula coaliției a fost că elimină excepțiile”, a adăugat liberalul.

Potrivit acestuia, PNL a susținut mai multe inițiative de majorare a indemnizației pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

”Nimeni nu are nimic cu mămicile, să fie cât se poate de clară această chestiune. PNL a susținut mai multe inițiative care au dus la majorarea acestei indemnizații. În România, concediul de maternitate este cel mai mare din Europa, e de 2 ani de zile, este de 75% (indemnizația – n.r.). Nimeni nu vede aceste lucruri. Problema este legată de faptul că, în momentul de față, principiul solidarității cere ca fiecare om care beneficiază de sănătate să o plătească. Când bugetul va permite, cu siguranță, vii cu măsuri. Astăzi nu sunt bani. Dacă colegii noștri de guvernare, social-democrații, au aceste resurse, poate îi spun lui Bolojan: Domnule, am găsit sacul de bani și de acolo dăm banii. Dacă nu, vom intra într-o zonă în care lumea va spune că suntem neserioși”, a subliniat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL a mai declarat că România riscă să dea organismelor internaționale un semnal de lipsă de consecvență.

”Pe 10 avem Ecofin-ul (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – n.r.), se discută cu creditorii internaționali toate lucrurile din România. Ce semnal dăm noi dacă cu 3 zile înainte, două comisii avizatoare elimină o măsură care a luat-o Guvernul acum o lună? Cât de consecvenți suntem? Partidul Național Liberal se va abține de la aceste lucruri, nu vom vota aceste proiecte și o să explicăm mămicilor și tuturor. Teoria că ne vor întreba oamenii pe stradă de ce facem treaba respectivă e cât se poate de firească. Oricărui om poți să-i explici de ce faci lucrul asta”, a mai spus Fenechiu.