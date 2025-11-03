ROMÂNIA, LA COADA EUROPEI LA CONDIȚIILE ÎN CARE LOCUIESC OAMENII

România se confruntă cu o criză severă a locuirii, situându-se la coada clasamentului european în privința condițiilor decente de viață. Problemele majore includ, condițiile insalubre: Multe locuințe nu oferă condiții de bază, lipsind accesul la toaletă și duș, dar și supraaglomerarea: Un număr mare de familii cu copii trăiesc în locuințe supraaglomerate, afectând calitatea vieții și dezvoltarea acestora.

