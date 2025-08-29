ROMÂNIA A PRIMIT ALTE 3 AVIOANE F-16 ACHIZIȚIONATE DIN NORVEGIA

De către

Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea.

Acestea vor intra în dotarea Bazei Aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

România a cumpărat de la Norvegia 32 de aeronave, împreună cu suportul logistic și operațiunile de întreținere.

Până în prezent, 21 au fost deja livrate, iar restul vor fi ajunge în țară până la sfârșitul anului.

În urmă cu două luni, după summitul NATO, ministrul Apărării declara că România va cumpăra 18 aeronave F-16 de la Olanda, care vor intra în serviciu tot până la finalul anului 2025.

Armata română mai are în dotare alte 17 aeronave de acest tip, cumpărate din Portugalia.

Până la final de an, Forțele Aeriene vor dispune de 67 de avioane F-16.