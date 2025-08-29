RICKY MARTIN CONCERTEAZĂ LA BUCUREȘTI, PE 16 DECEMBRIE

De către

Superstarul internațional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său.

Programat pe 16 decembrie, la Romexpo Hall, concertul promite o experiență muzicală memorabilă pentru fani.

Cunoscut pentru recitalurile sale electrizante, în care combină ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, Ricky Martin cucerește publicul cu o prezență scenică unică și coregrafii spectaculoase.

Concertul va include cele mai mari hituri ale artistului, de la clasice precum „Livin’ la Vida Loca”, „She Bangs”, „María” și „The Cup of Life” și până la piese recente lansări.

Producția scenică se anunță impresionantă: lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori profesioniști vor transforma concertul într-un adevărat spectacol multimedia, plin de ritm, culoare și emoție.

Încă de la debutul său, turneul Ricky Martin Live a primit recenzii entuziaste din partea criticilor internaționali.

Biletele pentru concertul Ricky Martin de la București sunt disponibile online.