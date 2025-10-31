RESTRICȚII DE TRAFIC ANUNȚATE PODUL GIURGIU-RUSE ÎN PERIOADA 4-5 NOIEMBRIE. RECOMANDĂRILE POLIȚIEI ROMÂNE

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, restricțiile vor avea următoarele reguli de circulație:

În 4 noiembrie, între orele 09.00 și 21.00, circulația rutieră va fi complet oprită pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule.

În intervalul 4 noiembrie, ora 21.00, până în 5 noiembrie, ora 09.00, traficul va fi permis doar autovehiculelor cu masa totală autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Autoritățile sfătuiesc șoferii să aleagă punctele de trecere alternative ale frontierei România-Bulgaria, în funcție de destinație și de categoria vehiculului. Printre cele recomandate se află:

Călărași – Silistra (rutier și bac)

Constanța – Ostrov (rutier și autocare), Negru Vodă – Kardam, Vama Vechi – Durankulak, Lipnița – Kainardja, Dobromir – Krushari

Dolj – Calafat (rutier), Bechet – Oreahovo (bac)

Teleorman – Zimnicea – Svishtov (bac), Turnu Măgurele – Nicopole (bac)

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție sporită, să reducă viteza și să respecte semnalizările temporare pentru a evita întârzieri suplimentare la trecerea frontierei, având în vedere posibilitatea creșterii timpilor de așteptare.

Sursa: realitatea.net