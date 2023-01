Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, dă asigurări că în farmacii vor fi „cantităţi suficiente” şi de medicamente antiinflamatoare, şi de antitermice, şi de antivirale. Acesta explică faptul că sincopele în aprovizionarea cu astfel de medicamente sunt cauzate, pe de o parte, de suprapunerea perioadei de creştere a numărului de cazuri cu perioada sărbătorilor, când au fost zile libere, dar şi de unele probleme în aprovizionarea cu materie primă pentru medicamente din China şi India.

„A fost o perioadă mai dificilă pentru că am avut o creştere neaşteptată a numărului de cazuri pentru această perioadă a anului. Ultima epidemie serioasă a fost în sezonul 2018-2019, atunci am avut nu mai puţin de 200 de decese în care era o legătură de cauzalitate directă produsă de infecţia cu virusul gripal, însă toate aceste episoade epidemice din România apăreau mai târziu, apăreau în luna februarie sau, cel mai devreme, în perioada sfârşitului lunii ianuarie. Între timp, datorită unor particularităţi ale circulaţiei virusurilor gripale, mai ales potenţate de pandemie, această perioadă a fost devansată. (…) Noi am avut trei săptămâni consecutive de creştere faţă de un maxim aşteptat pentru această perioadă dar numărul total de cazuri de viroze respiratorii înregistrate într-o săptămână este similar, sau, oricum apropiat faţă de ce se întâmpla în urmă cu patru ani, dar în luna februarie, deci e vorba de un decalaj”, a declarat, sâmbătă seară, la o televiziune de știri, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila precizează că sincopele în aprovizionarea cu unele medicamente sunt cauzate de faptul că această perioadă în care s-au înregistrat creşteri ale numărului de îmbolnăviri a coincis cu perioada sărbătorilor de iarnă. Pe de altă parte, el explică faptul că din considerente economice au existat dificultăţi în procurarea materiei prime pentru unele medicamente, materie primă care provine din China şi din India, el subliniind că dă această explicaţie nu ca „scuză sau derobare de responsabilitate” din partea sa, ci pentru ca oamenii să ştie care este situaţia.

În ceea ce priveşte medicamentul antiviral cunoscut sub denumirea comercială Tamiflu, ministrul spune că are informaţii conform cărora distribuitorul a primit o cantitate „foarte mare” de la producător pentru a o distribui în farmacii. Rafila mai spune că această penurie nu afectează doar România, ci şi alte ţări europene.

„Precizarea pe care eu am făcut-o şi asupra căreia insist şi nu este o invenţie a mea sau o restricţie faptul că antiviralele şi antibioticele se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală, asta e legea (…) Aşa e în toată Europa, deci nu e o situaţie particulară. Cred că şi noi trebuie să ne obişnuim că respectarea unor prevederi legale care nu sunt abuzive, ele sunt protective pentru populaţie, este un lucru absolut normal”, adaugă Alexandru Rafila.

Acesta dă asigurări că în farmacii vor fi „cantităţi suficiente” şi de antiinflamatorii, şi de antitermice, şi de antivirale.

„O să vedeţi că în farmacii vor fi cantităţi suficiente şi de antiinflamatorii, şi de antitermice, şi de antivirale. Peste 700.000 de comprimate, poate chiar mai mult, au plecat ieri sau alaltăieri către farmacii, dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să se aprovizioneze, să-şi facă provizii, trebuie să ia cantitatea de care are nevoie fiecare”, subliniază ministrul.

Alexandru Rafila a explicat că există medicamente cu ibuprofen şi paracetamol sub numeroase denumiri comerciale, rezultatele pentru pacient fiind aceleaşi.