Conducerea PSD a votat, luni, în unanimitate, să demareze negocierile pentru formarea unui guvern cu PNL-UDMR şi minorităţi.

„Suntem deschiși să negociem pentru a urgenta rezolvarea crizei. O să venim în ceea ce înseamnă oferta noastră de guvernare. Știți că cei care spun de fiecare dată că sunt pentru eliminarea pensiilor speciale sunt cei care au tărăgănat lucrurile. Cei care au promovat desființarea pensiilor speciale în Parlament au fost cei de la PSD. Nu mă pronunț în ceea ce înseamnă justiția și știți că mă feresc. Vreau să vă spun un lucru. În tot acest sistem e nevoie de check and balance inclusiv pe acest domeniu”, a declarat Sorin Grindeanu, luni.

Prim-vicepreședintele PSD a spus că Florin Cîțu nu poate fi premier într-un guvern care în componență PSD: „Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea dlui Cîțu de a conduce un guvern. (…) PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită”.

PSD a pregătit un program de guvernare cu mai multe măsuri care ar trebui implementate după intrarea PSD la guvernare.