Prognoza meteo actualizată | Scad temperaturile BRUSC de astăzi – Cum va fi vremea în octombrie

„Vorbim de o scădere bruscă de temperatură, mai ales mâine, în jumătatea nordică a țării, unde valorile se vor apropia de normalul termic, cu maxime cel mult până la 20°C.

A doua lună de toamnă a debutat cu valori în jumătatea sud-estică a țării, de până la 29° la București și Bechet, semn că în continuare vara e prezentă în zona țării noastre.

Și dacă săptămâna va debuta cu o scădere a valorilor de temperaturi mâine, și în sudul sud-estul țării, la valori de 24-25 de grade, față de cele 29 de astăzi, de miercuri din nou se va încălzi.

De miercuri vom constata valori din nou de până la 27-28. Minimele sunt ușor mai coborâte, în special în depresiunile din estul Transilvaniei”, a spus Elena Mateescu, duminică seara, la un post TV.

ANM: Octombrie, cea mai stabilă lună de toamnă – Temperaturile pot urca până la 38 de grade Celsius

Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, vremea menţinându-se însorită pe parcursul a mai multor zile, chiar dacă nopţile vor deveni tot mai reci, iar în majoritatea zonelor ţării apare fenomenul de brumă, se arată în caracterizarea climatică a lunii, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii precizează că octombrie este una dintre lunile cu cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii, iar din punct de vedere termic se pot înregistra şi temperaturi „estivale” ce depăşesc 35 – 38 de grade Celsius.

„Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”, precizează specialiştii ANM.

Din datele înregistrate în perioada 1961-2022 la staţiile meteorologice din reţeaua ANM, temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, în cea mai mare parte a Dobrogei şi pe areale mai restrânse din Moldova.

Pe Litoral, în Delta Dunării şi local, în sud-vestul Banatului şi în lunca Dunării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (la peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 – 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.

„Uneori, pe fondul advecţiei unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime „estivale” chiar şi în luna octombrie, temperaturi ce depăşesc 35 – 38 grade Celsius”, se arată în analiza ANM.

Temperatura maximă absolută a acestei luni în România este de 39 de grade Celsius şi s-a înregistrat în ziua de 3 octombrie 1952, la Armăşeşti (judeţul Ialomiţa). Maxima absolută a lunii octombrie la Bucureşti este de 35,5 grade, înregistrată pe 2 octombrie 1952, la staţiile meteorologice Bucureşti-Filaret şi Bucureşti-Afumaţi. În aceeaşi zi s-a înregistrat şi temperatura maximă absolută a staţiei meteorologice Bucureşti-Băneasa, 35,2 grade Celsius.

„În luna octombrie 1952, temperatura maximă absolută a fost depăşită la 52 de staţii meteorologice, în 2 octombrie, majoritatea valorilor fiind mai mari de 30 de grade Celsius”, susţin meteorologii.