PROFESORUL MIRCEA COȘEA, ANALIZĂ EXCLUSIVĂ LA REALITATEA PLUS: PREMIERUL ROMÂNIEI NU ȘTIE SĂ APERE DEMNITATEA POPORULUI

Analiză exclusivă făcută în direct la Realitatea PLUS de profesorul Mircea Coșea. Acesta a vorbit despre momentul stânjenitor în care Ilie Bolojan a fost ridicat în picioare și umilit de premierul maghiar Viktor Orban în timpul congresului UDMR de la Cluj.

„La acest congres a fost intonat și imnul Ungariei. Poate nu ar fi trebuit, unii zic că trebuia pentru că era prim-ministrul al Ungariei era în sala.

Totuși, UDMR este partid românesc. Din acest punct de vedere, nu avem ce să discutăm prea mult, ci nu trebuie să acceptăm niciun fel de explicație că Bolojan a rămas în sală.

Nu are experiența politicii, nu știe să apere demnitatea poporului … secuiesc. A cânta imnul Ținutului Secuiesc în România, într-o sală a UDMR, a unui partid românesc care face parte din Senatul României, este un gest pe care ministrul trebuia să-l sancționeze prin ieșirea din sală. Foarte bine a făcut Grindeanu”, a declarat Mircea Coșea.